Tekirdağ Süleymanpaşa, Yalıkavakspor karşısına galibiyet hedefiyle çıkacak

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TEKİRDAĞ (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Tekirdağ Süleymanpaşa, yarın Armada Praxıs Yalıkavakspor'u konuk edeceği 9. hafta maçından galip ayrılmak istiyor.

Takımın antrenörü Nedzad Masic, AA muhabirine, yarın Muratlı Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak maçı kazanarak sezonun ilk yarısını galibiyetle bitirmek istediklerini söyledi.

Son haftalarda güzel maçlar oynadıklarını dile getiren Masic, "Son oynadığımız Anadolu Üniversitesi maçında savunma ve hücum iyiydi. Eskişehir'e galibiyet için gitmiştik. Güzel bir oyunla maçı kazanmayı başardık. Yarın oynayacağımız müsabaka bizim hedef maçlarımızdan birisi. Geçen hafta 2 puan aldık ve bu hafta da 2 puan alıp ilk yarıyı güzel bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Takım çalışmalarına çok sıkı şekilde devam ediyor. İnşallah yarın çalışmalarının karşılığını alacaklar." diye konuştu.

Ligin ikinci yarısında daha fazla puan toplamak istediklerini vurgulayan Masic, "Eskişehir'de oynadığımız maçta annemin vefat haberini aldım. Bir oyuncumuz da o gün babasını kaybetti. Takım bize destek olmak, moral vermek için maçı kazandı. Yalıkavakspor maçından sonra 2 kupa maçımız var ve onun hazırlıklarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Sevgi Kalyoncuoğlu da Anadolu Üniversitesi maçında güzel bir oyunla 2 puan almayı başardıklarını dile getirdi.

Kalyoncuoğlu, sezon ilk yarısını güzel bir şekilde tamamlamak istediklerini belirterek, "Geçen hafta hocamızın annesi ve arkadaşımızın babasının vefat haberini duyunca üzüldük ama maçı kazanarak gücümüzü gösterdik. Yarınki maçımız da bizim için çok önemli. Maçtan galibiyetle ayrılıp ilk devreyi tamamlamak ve ardından Türkiye Kupası'na güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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