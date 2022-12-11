Tekirdağ'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, otomobil ve motosiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi'nde bir otomobil ve motosiklet çaldığı iddiasıyla I.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesi'ne getirilen I.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan otomobil ve motosiklet, polis ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi.



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