Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kapaklı ilçesinde sosyal medya üzerinden fuhuş yapan ve yaptıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, Özbekistan uyruklu K.X. ile F.Ç, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.X. çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tutuklandı, F.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyon kapsamında ifadeleri alınan 6 yabancı uyruklu kadın, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.



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