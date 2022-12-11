Tekirdağ'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.Ü'nün kullandığı 34 ZL 8210 plakalı otomobil, Malkara-Tekirdağ kara yolunun 56. kilometresinde F.H. idaresindeki 35 A 533-10 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada sürücü E.Ü. ile otomobilde yolcu olarak bulunan G.Ü. yaralandı.



Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



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