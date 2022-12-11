Tekirdağ'da arkadaşının doğum günü kutlamasında balkondan düşen genç ağır yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde arkadaşının doğum günü kutlaması için gittiği evde balkondan düşerek ağır yaralanan genç hastane kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede oturan arkadaşının doğum günü kutlamasına giden C.C.V (17), bir süre sonra hava almak için balkona çıktı.

Balkon duvarı üzerine oturan C.C.V, balkon mermeriyle birlikte üçüncü kattan aşağıya düştü.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



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