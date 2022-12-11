Hentbol: Kadınlar Süper Ligi

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TEKİRDAĞ (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında Armada Praxıs Yalıkavakspor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 27-21 yendi.

Muratlı Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 14-12 önde geçen Armada Praxıs Yalıkavakspor, ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu ve sahadan 27-21 galip ayrıldı.











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