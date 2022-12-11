Tekirdağ'da otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Recep Tayyip Sezer'in kullandığı otomobil, Çorlu istikametinden Çerkezköy istikametine seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.



Otomobilini yol kenarına çeken sürücü itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın sonrası otomobilde maddi hasar oluştu.











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