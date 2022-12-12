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TEKİRDAĞ (AA) - Muratlı Kaymakamı Bülent Uygur, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu, üniversitenin yaptığı çalışmalar görüşüldü.

Ziyaretinden dolayı Uygur'a teşekkür eden Şahin, üniversitenin prestij yayını olan "Namık Kemal: Hayatı-Düşünceleri-Eserleri" adlı kitabı hediye etti.

- Tekirdağ'da avukatlara ruhsatnameleri verildi

Tekirdağ'da avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatnamesini almaya hak kazanan avukatlar için tören düzenlendi.

Tekirdağ Barosundan yapılan açıklamaya göre, tören Tekirdağ Adliyesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Avukatlık ruhsatnamesini almayı hak kazanan Av. Emine Gülce Güler, Av. Özleyiş Tecim, Av. Hüsna Nur Işık, Av. Tuana Erol, Av. Zülfiye Battal, Av. Ecem Deniz Yiğit ve Av. Utku Can Bay’a ruhsatnameleri yapılan yemin töreni ile takdim edildi.

Baro Başkanı Egemen Gürcün, avukatlara çalışmalarında başarılar diledi.

- Tekirdağ'da eğitime katılan kadınlara sertifikaları verildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi'nde kadın sorunları ile ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla hayata geçirilen "Kadın Çalışmaları Atölyeleri" kapsamında sertifika töreni düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi Kadın Danışma Merkezi'nde yapılan törende, iletişim, haklar, toplumsal cinsiyet, sağlığı koruyucu davranışlar, stres yönetimi, şiddet yönetimi, şiddetsiz iletişim ve çocuğun gelişim dönemleri konularında eğitim gören katılımcılara sertifikaları verildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, bu tür çalışmalara destek olmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Albayrak, "Tekirdağ'da yaşayan kadınların bir araya gelmelerine katkı sağlamak, tespit edilen kadın sorunları ile ilgili bilgilendirme yapmak ve uygulamalarına destek olmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Kadın Çalışmaları Atölyemize katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların yanında yer almaya, kendilerine destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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