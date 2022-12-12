Tekirdağ'da yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) -Hayrabolu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aydınevler Mahallesi’nde Hamza Akboğa’ya ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi.

Belediye Başkanı Osman İnan evi yanan aileyi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.