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TEKİRDAĞ (AA) - Marmaraereğlisi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren iş yerleri ve marketlerde, ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, daha önce yapılan denetimlerde tutulan kayıtlar ile güncel fiyatları karşılaştırılarak fahiş fiyat artışı olup olmadığını kontrol etti.

Denetimlerin süreceğini belirten Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, "Yerel marketlerin vatandaşların yanında olmasını istiyoruz. Ürünlerin raf ve kasa fiyatları ile etiketsiz ürünler zabıta personelimiz tarafından denetlendi. Denetimlerimiz devam edecek." diye konuştu.

- Ergene'de satranç turnuvası düzenlendi

Tekirdağ Satranç Küçükler İl Birinciliği müsabakaları Ergene Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Müsabakalarla ilgili açıklama yapan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 2 gün süren ve 6 tur üzerinden gerçekleşen müsabakalara sporcuların yanı sıra ailelerin de katıldığını belirtti.

Sporu ve sporcuyu desteklediklerini dile getiren Yüksel, "İlçemize kazandırdığımız sayısız kalıcı eserden biri olan Ergene Belediyesi Göl Restoran, Ergene Kaymakamlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu Tekirdağ İl Temsilciliği ortaklığında düzenlediğimiz bu turnuvaya son derece güzel ve başarılı bir ev sahipliği yaptı." diye konuştu.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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