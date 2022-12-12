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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde "Herkes birer çevreci, herkes birer eğitimci" programı kapsamında okul idarecileri ve öğretmenlere yönelik seminer düzenlendi.



Çorlu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından, belediyenin çok amaçlı salonunda düzenlenen seminerde, iklim değişikliğinin tarihçesi, sebepleri, etkileri konusunda bilgiler paylaşıldı.



Çorlu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ozan Deniz, kurumlar ve bireyler olarak neler yapılması gerektiğiyle ilgili açıklamalarda bulunarak belediyenin iklim değişikliği ve sıfır atık konusunda yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verdi.



Haziran ayında düzenlenen Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) toplantısıyla Çorlu'nun iklim değişikliğine dirençli hale gelmesi ve yaşanabilir bir çevre için yapılması gerekenler konusunda ilk adımların atıldığını aktaran Deniz, 2019 yılında Başkanlar Sözleşmesine imza atan Çorlu Belediyesi'nin 2030 yılına kadar kentte yüzde 40 karbon emisyonu azaltılması için taahhüt verdiğini hatırlattı.



- Ergene Belediye Başkanı Yüksel'e milli sporculardan ziyaret

Milli sporcular Ekrem Yardımcı ve Sinem Yıldız, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i ziyaret etti.

Yüksel, ziyarette, ilçeden çıkan milli sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.

2022 yılı Muahthai Avrupa ikincisi olan Ekrem Yıldız ile 2022 yılı Türkiye Badminton Federasyonu 2022 Karışık Çiftler Türkiye Şampiyonu olan Sinem Yıldız'ı tebrik eden Yüksel, "Gururumuz olan Ergeneli milli sporcularımıza da gereken desteği göstereceğiz. İki genç sporcumuz da diğer genç kardeşlerimize en iyi şekilde örnek oluyor. Milli sporcularımıza hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.







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