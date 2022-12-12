Tekirdağ'da Yeşilçam yıldızlarının büst ve resimleri sergilendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kapaklı Belediyesi iş birliğinde, Yeşilçam yıldızlarının büst ve resimlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan sergide, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün açtığı kurslara katılan 30 kadının yaptığı 16 büst ve 23 resim, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Eserlerde Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri Kemal Sunal, Hulusi Kentmen, Münir Özkul, Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Filiz Akın, Türkan Şoray ile Adile Naşit gibi ünlü isimlere yer verildi.

Serginin açılışında konuşan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, emeği geçenlere teşekkür ederek, serginin 1 hafta boyunca açık kalacağını söyledi.

Açılışa Yeşilçam'ın "palabıyıklı yufka yüreklisi" olarak bilinen Hulusi Kentmen'in torunu Melek Kentmen de katıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Kentmen, daveti için Belediye Başkanı Çetin'e teşekkür etti.

Eserlerin tamamının kadınlarının elinden çıkmış olmasının çok değerli olduğunu ifade eden Kentmen, "Resim ve heykellerin Yeşilçam'ı hatırlatması ve dedemin de bir büst ve karakalem çalışması olması çok değerli. Bütün Yeşilçam sanatçılarının benim gözümde çok başka değerleri var. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum herkesin eline, emeğine sağlık." dedi.

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