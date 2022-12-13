Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, ilçede farklı noktalarda şüphe üzerine bazı otomobilleri durdurdu.
Araçlardaki aramalarda, 301 gram skunk, 32 gram metamfetamin, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Otomobillerdeki Ö.G, S.Y, E.K, H.B, N.K. ve B.V. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.