Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Pınar Bulvarı'nda şüphe üzerine 3 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramasında 40 uyuşturucu hap ile bir miktar eroin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.M, G.B. ve S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.M, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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