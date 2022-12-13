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TEKİRDAĞ (AA) - Çanakkale'deki görevi sona eren Avustralya Çanakkale Konsolosu Lucas Robson, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım tarafından karşılanan Konsolos Robson, şeref defterini imzaladı.

Vali Yıldırım, Konsolos Robson'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Konsolos Robson da misafirperverliği için Yıldırım'a teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında başarı diledi.

-Tekirdağ'da meslek tanıtım günleri etkinliği düzenlendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından, Çerkezköy Kadın Danışma Merkezinde görevli meslek elemanlarına yönelik, meslek tanıtım günleri yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde kadının ve ailenin gelişmesi, güçlenmesi, sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla kurulan koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik edici psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetlerinin verildiği kadın danışma merkezleri faaliyetlerini sürdürüyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çerkezköy Kadın Danışma Merkezinde görevli meslek elemanları, Pakize Narin Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen meslek tanıtım günleri etkinliğine katıldı.

Çerkezköy Kadın Danışma Merkezinde görevli Uzman Psikolog Beril Buket Bağcı ve Sosyal Hizmet Uzmanı Pınar Keklik, kendi meslekleri ile ilgili öğrencilere bilgi paylaşımında bulundu.

Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı etkinlikte meslek tanıtımlarının ardından öğrencilerin soruları yanıtlandı.

-Süleymanpaşa'da Şehit Şerife Bacı ve Genç Osman Parkları yenilendi

Süleymanpaşa Belediyesi, sorumluluk alanları içinde bulunan parkları yenilemeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çınarlı Mahallesi'nde bulunan ve bakımsızlık nedeniyle kullanılamayan Şehit Şerife Bacı Parkı ve Rota Sokak’ta bulunan Genç Osman Parkı, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından baştan sona yenilendi.

Düzenlenen törenle hizmete giren parkların açılışından konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çocukların güven içinde oyun oynayabilecekleri, sosyalleşebilecekleri alanlara duydukları ihtiyacın farkında olduklarını belirterek, açılan parkların çocuklar için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılışın ardından, Yüksel ve protokol üyeleri parkı gezdi.



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