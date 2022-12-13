Tekirdağ'da asayiş

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Karaağaç Mahallesi'nde durumundan şüphelenip durdurdukları otomobilde yapılan aramada 28 gram metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.C. ve İ.E'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
-Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çorlu ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca ve 12 mermi ele geçirildi.
Sürücü Y.O. gözaltına alındı.