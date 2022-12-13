Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Taner G. idaresindeki 59 HK 334 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Esentepe Mahallesi, Emlak Konutları yakınlarında çevre yolunda devrildi.

Yaralanan sürücü ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, devrilen otomobilin yoldan kaldırılması sonrası normale döndü.



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