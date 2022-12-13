Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 4 ilçede belirlenen adres ve araçlarda yapılan aramalarda 40 uyuşturucu hap, 50 gram sentetik uyuşturucu ve 4 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.M, F.K, B.Ç, M.D, E.K. ve D.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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