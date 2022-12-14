Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Karaağaç Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada 28 gram metamfetamin ele geçirdi. Araçtaki E.C. ve İ.E. gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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