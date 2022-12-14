Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

V. Ç'nin kullandığı 59 ABG 608 plakalı otomobil Yeşilsırt Mahallesi yolunda park halindeki G.Y.'ye ait 22 DK 603 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü V.Ç. ile 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



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