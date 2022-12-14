Tekirdağ'da yetiştirilen hindiler birçok ile gönderiliyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde üretici Muzaffer Çetin tarafından yetiştirilen hindiler, yılbaşı öncesi diğer illerden de talep görüyor.

Umurbey köyünde meralarda çeltik başta olmak üzere mısır, buğday, ayçiçeği ile doğal beslenen hindiler, lezzeti ile öne çıkıyor.

Üretici 66 yaşındaki Çetin, AA muhabirine, arkadaşının tavsiyesi üzerine başladığı mesleğini 14 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Bu sene hindilerinin, yılbaşı öncesi yoğun talep gördüğünü belirten Çetin, ürettiği 4 bin hindiden 3 binini sattığını dile getirdi.

Türkiye'nin çeşitli illerine hindi satışı gerçekleştirdiğini aktaran Çetin, şöyle konuştu:

"İstanbul, Çanakkale, Edirne, Bursa ve İzmir gibi illere hindilerimi satıyorum. Bu yıl bin hindim kaldı. Talep ve satışlar gayet güzel. Kilosunu 100-110 liradan satıyorum. Ancak bu iş sabır istiyor. Meşakkatli bir iş. Sabah gün doğmadan kalkıyorum. Çünkü hayvanlara merada bakıyoruz. Ondan sonra sürekli takip etmek gerekiyor."

Çetin, zayıf ve yağsız hindi etinin lezzetsiz olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle tüylerinin parlak olması ve kanat altlarına baktığında sapsarı yağ olması lazım." dedi.





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