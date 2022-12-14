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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Davut Kulalar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu, üniversitenin yaptığı çalışmalar görüşüldü.

Rektör Şahin, ziyaretinden dolayı Kulalar'a teşekkür etti, görevinde başarılar diledi.

- Tekirdağ'da Süleymanpaşa'nın Yıldızları Basketbol Ligi başladı

Süleymanpaşa Belediyesince 12 yaş altı ve 14 yaş altı olmak üzere iki yaş grubunda düzenlenen "Süleymanpaşa’nın Yıldızları Basketbol Ligi" başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre oynanan maçlarda skor tutulmayacak, tüm takımlar ve sporculara, katılım madalyası ve sertifikası verilecek.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, düzenledikleri organizasyonla çocukları ekran bağımlılığından uzaklaştırmak istediklerini belirtti.

Yüksel, şunları kaydetti:



"Gençliği olmayanın geleceği olamaz ilkesinden hareketle düzenlediğimiz Süleymanpaşa'nın Yıldızları Basketbol Ligi, sporcularımıza, antrenörlerimize ve velilerimize hayırlı olsun. Kötü alışkanlıklardan korumak ve spora teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz organizasyonumuza katkı veren tüm çalışma arkadaşlarıma ve diğer paydaşlarımıza da ayrıca şükranlarımı sunuyorum."





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