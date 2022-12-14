Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Kızılpınar ve Veliköy mahallelerinde 4 adreste eş zamanlı arama yaptı.

Aramalarda, 468 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, 29 mermi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1600 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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