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TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan ve Marmaraereğlisi Müftüsü Muhammet Ali Özer, Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök'ü ziyaret etti.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Özcan ve Başkan Yardımcısı Bayram Başelma, Müftü Soykök ile bir süre görüştü.

Özcan, Müftü Soykök'e görevinde başarılar diledi. Soykök de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Marmaraereğlisi Müftüsü Muhammet Ali Özer ve din görevlileri de Soykök'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

- ZİDEK'den Rektör Şahin'e ziyaret

Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK) üyeleri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kurumsal ziyaretleri kapsamında ZİDEK Takım Başkanı Prof. Dr. Canan Abay, Takım Eş Başkanı Prof. Dr. İsmail Karaca ve NKÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Arat, ziyarette Şahin ile görüş alışverişinde bulundu.

Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek dernek başkanlarına teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Şahin, Abay ve Karaca'ya üniversitenin yayını olan "Namık Kemal: Hayatı-Düşünceleri-Eserleri" adlı kitabı hediye etti.

- Şarköy Emniyet Müdürü Erdem, görevine başladı

Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Bilal Erdem, görevine başladı.

Erdem, komiser Akın Şahbaz tarafından vekaleten yürütülen Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.

Şahbaz, ilçedeki görevine başladı.





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