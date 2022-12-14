Tekirdağ'da konteyner çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde konteyner çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde 2 kişinin konteyner satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, E.A. ve Y.A'nın kendilerine ait olmayan konteynerleri satmaya çalıştığını tespit etti.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Konteynerler sahiplerine teslim edildi.









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