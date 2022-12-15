Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin aralık ayı meclis toplantısı yapıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.



Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda Büyükşehir Belediyesinin süt üretimi yapan üreticileri desteklemek amacıyla Tekirdağ Tarım Kooperatifleri Birliği Başkanlığı ve İlçe Süt Üreticileri Birlik başkanları arasında protokol imzalanması konusu ele alındı.



Tekirdağ Karma Yem Projesi'nin yoğun talep üzerine 2024 yılına kadar uzatılması karara bağlandı.



Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) bünyesinde görev yapan memur ve sözleşmeli personellere sosyal denge tazminatı ödenmesinin görüşüldüğü toplantıda, tazminat tutarını belirlemek üzere imza yetkisinin Albayrak'a verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, Süleymanpaşa ilçesindeki yeraltı otoparkının üzerinde yer alan ve "Kentsel Sit Alanı 1 (ÖPA1)" projesi kapsamında yapımı tamamlanan meydana "Mustafa Kemal Atatürk Meydanı" ismi verildi.

Toplantıda, diğer gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı.

















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