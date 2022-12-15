Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kupası'nda galibiyete odaklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Anadolu Üniversitesi ile karşılaşacak Tekirdağ Süleymanpaşa, galibiyeti hedefliyor.

Takımın antrenörü Nedzad Masic, AA muhabirine, Türkiye Kupası'nın eleme turunda Anadolu Üniversitesi ile yapacakları maçları kazanıp çeyrek finale kalmak istediklerini söyledi.

Yarın önemli bir maça çıkacaklarını ifade eden Masic, "Eleme turu maçlarını kazanırsak çeyrek finalde 8 takım arasında yer alacağız. Biz çeyrek finalde olmak istiyoruz. Ligde karşılaştığımız maçta Anadolu Üniversitesi'ni yenmiştik. Yarın oynanacak ilk maçı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Masic, ligde takımının güzel maçlar çıkardığını belirterek, "Puan cetvelinde 7. sırada yer alıyoruz. İkinci devre daha üst sıralarda olmak istiyoruz. Güzel maçlar çıkarıp ligi ilk 5'te bitirmeyi hedefliyoruz. Şu an kulübümüzle plan yapıyoruz, bazı pozisyonlara oyuncu alabiliriz. İkinci devreyi daha çok puanla bitirmek için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Oyunculardan Sevgi Kalyoncuoğlu ise Anadolu Üniversitesi ile yapacakları maçlara hazır olduklarını dile getirdi.



Eleme turunda ilk maçı kazanıp ikinci karşılaşmaya avantajlı çıkmak istediklerini ifade eden Sevgi Kalyoncuoğlu, "Anadolu Üniversitesi ile iki maç oynayacağız. İki maçı da kazanarak çeyrek finale kalmak istiyoruz." diye konuştu.



Zeynep Ersöz ise Türkiye Kupası'nın kendileri için önemli olduğunu dile getirerek, "Anadolu Üniversitesi, ligde de karşılaştığımız bir takım. Lig maçında güzel bir sonuç aldık. Kupada da maçları kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yarınki karşılaşmanın rövanşı, 20 Aralık'ta Tekirdağ'da oynanacak.



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