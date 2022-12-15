Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kentin Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki bazı adreslere operasyon yaptı.



Operasyonda, şüpheliler E.T, M.C, B.Ş, S.İ. ve B.E. yakalandı.

Bu kişilerin üzerinde ve söz konusu adreslerdeki aramalarda, 100 gram eroin, 20 küçük paketteki uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 755 lira ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.



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