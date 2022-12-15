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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da koro kuran 40 öğretmen kulakların pasını siliyor

AA

Tekirdağ'da koro kuran 40 öğretmen kulakların pasını siliyor

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da kurulan Türk Sanat Müziği Korosu'nda yer alan 40 öğretmen, derslerden arta kalan zamanlarda katıldıkları provalar ve verdikleri konserlerle stres atıyor.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğünce yaklaşık 4 yıl önce farklı branşlarda görev yapan öğretmenlerin yer aldığı "Öğretmenler Korosu" oluşturuldu.

Koroda yer alan öğretmenler, Kovid-19 sürecinde ara verdikleri çalışmalarına yeniden hız kazandırdı. Şimdiye kadar kentte beş konser veren koro, altıncı konserinin hazırlıklarını şef Neslihan Armağan yönetiminde haftanın iki günü provalarla sürdürüyor.

"Öğretmenler Korosu", 5 Ocak'ta Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde altıncı konserini verecek.

Koro şefi öğretmen Armağan, AA muhabirine, öğretmenlerin koro çalışmaları sayesinde hem stres attığını hem de sosyalleştiğini söyledi.

Konserlerin ardından izleyicilerin kulaklarının pasının silindiğini söylediklerini ve onlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını anlatan Armağan, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz müzik konusunda farkındalık oluşturmak için güzel bir proje hazırladı. Ben de bu koronun şefi olmaktan ve burada yer almaktan gurur duyuyorum. Koroda tamamen müziğe gönül vermiş öğretmenler bulunuyor. " dedi.

- "Sesimi kontrol edebilmeyi öğrendim"

Koroda yer alan ilkokul öğretmeni Yasemin Zeray da çalışmalara üç yıl önce katıldığını, müzik konusunda kısa sürede kendisini geliştirdiğini ifade etti.

Koroda ilk şarkı söylemeye başladığında heyecanlı olduğunu belirten Zeray, şöyle konuştu:

"Çünkü enstrüman dahi görmemiştim. Koro sayesinde enstrümanları yakından görme, dinleme şansını yakaladık. Aynı zamanda sahne tecrübesi edindik. Artık müzik kulağımın, ritim duygumun geliştiğini hissediyorum, sesimi kontrol edebilmeyi öğrendim. Bizim için koro 'yorgunluğu alan bir yer' diyebilirim. Burası bizim için aile gibi oldu. Farklı ilçelerden farklı branşlardan arkadaşlarla bir araya gelip bir aile oluşturduk."

Öğretmen Hasan Ergül, öğretmenlerin koro sayesinde sosyalleştiğini ve müzik alanında kendini geliştirdiğini dile getirdi.

Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücü sayesinde hem günün stresini attıklarını hem de çevre ilçelerden gelen öğretmenlerle tanışıp sosyalleşme imkanı bulduklarını anlatan Ergül, "Her provamız saz üstatlarımız sayesinde konser niteliğinde oluyor. Günün sonunda bütün öğretmenler buradan motivasyonla ve keyifle ayrılıyor." diye konuştu.

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