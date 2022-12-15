Tekirdağ'da Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan tesislere 34 milyon 109 bin lira ceza

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yıl boyunca gerçekleştirilen denetimlerde, Çevre Kanunu'na aykırı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 282 tesise 34 milyon 109 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde her türlü çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik 1 Ocak-12 Aralık tarihleri arasında 2 bin 913 denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerde 282 tesisin Çevre Kanunu'na aykırı faaliyetlerde bulunduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tesislere toplam 34 milyon 109 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte bu tesislerden 63'ü için faaliyet durdurma kararı verilmiştir. Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen denetimlere mesai içi ve mesai dışı zamanlarda hassasiyetle devam edilecek olup, çevreyi kirlettiği tespit edilen işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır."

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