Malkara'dan kısa kısa

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - GAZDAŞ Trakya Proje Yapımı ve Kontrol Müdürü Olcay Gökkurt ve GAZDAŞ Trakya Proje Yöneticisi Gökhan Nogay Malkara Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Vasfi Güner, Ersin Kaçar, İsmail Akkaya ve Belediye Meclis Üyesi Mustafa Özer yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul doğal gazın öneminin farkında olduklarını belirtti.

Yapılan çalışmalar sonucu Camiatik Mahallesi'nin büyük bölümünde gaz kullanımının başladığını anımsatan Yurdakul, "Amacımız daha fazla vatandaşımızın bu imkandan yararlanması. Bunun için Malkara'mızın her mahallesindeki hemşerilerimizin doğalgaz konforundan yararlandırabilmek için yeni etaplar ile ilgili planlama çalışmalarımızı başlattık. Doğalgaz yeni etaplarıyla ilgili çalışmalarımızı tamamladığımızda hemşerimizle paylaşacağız." şeklinde konuştu.

-Üniversite ziyareti

AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk ve yönetim kurulu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Malkara Meslek Yüksek Okulu Müdürü Metin Dağ ve üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

İlçe Başkanı Gökhan Şentürk ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere çok önem verdiğini belirtti.

Şentürk, AK Parti döneminde gençlere yapılan yatırımları anlattı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.