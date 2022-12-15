TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) yüzme takımı Samsun'da düzenlenen şampiyonadan madalyalarla döndü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 9-11 Aralık 2022 tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen 11 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Projesi Türkiye Finali müsabakalarına katılan Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yüzme Takımı yarışmalar sonunda 13 altın, 13 gümüş ve 12 bronz madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ÇBSK Yüzme Takımı 12 yaş grubu sporcularının Mersin'de düzenlenecek olan 12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Projesi Türkiye Finali müsabakalarına katılarak madalya için yarışacaklarını belirtti.

Sporcuların başarısından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarıkurt, "Sporcularımız yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Burada, çok sayıda spor dalında mücadele ediyor ve eğitimler veriyoruz. Bundan sonra da spora ve sporculara desteğimiz devam edecek.'' ifadelerini kullandı.

-Ergene'de karavancılar için etkinlik düzenlenecek

Ergene ilçesinde karavancılar için yılbaşı etkinliği düzenlenecek.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan kamp alanında karavancılar için yeni yıl etkinliği düzenleneceğini belirtti.

Etkinlik için çalışmaların başladığını aktaran Yüksel, "Karavan tutkunları için çok güzel bir yeni yıl etkinliği düşündük. Geçtiğimiz sene Türkiye’nin birçok farklı noktasından hatta Bulgaristan’dan dahi karavancılarımızı Ergenemizde misafir ettik. Bu sene de keyifle karavancılarımızı misafir edeceğiz, yeni yıla hep birlikte merhaba diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yüksel, yeni yıl etkinliğinin 30 Aralık - 1 Ocak tarihlerinde yapılacağını belirtti.



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