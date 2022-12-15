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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında belediyede gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Sarıkurt, Çorlu Belediyesi ve diğer tüm kurumlarca Çorlu’da gerçekleştirilen genel çalışmalar hakkında yaptığı aylık sunum ile meclis üyelerini bilgilendirdi.

Sosyal Etkinlikler ve STK’lar Komisyonu'na Medet Çağlayan Erel, Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu'na da Mümin Kelle oy birliğiyle seçildi.

Ayrıca, kadro ihdas edilmesi, birimler arası ödenek aktarması yapılması, mülkiyeti Çorlu Belediyesine ait olan imar planlarında okul alanı olarak kalan Yenice Mahallesi’ndeki parselin hazineye devri talebi ve kamuya terkli alanda planlanan ağaçlandırma çalışması kapsamında, ağaçlandırma çalışmalarının özel bir kolej tarafından yapılması konuları görüşülerek karara bağlandı.

- Ergene Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi muhtarlık binasını yeniledi

Ergene Belediyesi, Cumhuriyet Mahalle Muhtarlığında tamirat ve tadilat çalışmaları yaparak yeniledi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı yenileme çalışmalarını kendisinin de takip ettiğini belirtti.

Muhtarlıkların halka hizmet konusunda önemli bir misyon üslendiklerini belirten Yüksel, kendilerinin de sosyal belediyecilik kapsamında sürekli muhtarlarla birlikte çalışmalar ürettiklerini söyledi.

Yüksel, yerel yönetimlerin mahallelerdeki en temel taşı olan muhtarlıklarının halka daha iyi hizmet verebilmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, ''Yapılan boya, badana çalışmaları ile muhtarlık binalarımız yeni bir görünüm kazanıyor. Mahalle muhtarlıklarımızdan gelen talepler üzerine ilçe genelinde bulunan diğer mahalle muhtarlıklarımızda da boya-badana ve tadilat çalışmalarımız devam edecektir.'' dedi.





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