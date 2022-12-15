Ergene'de marketlerde denetim yapıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesinde zabıta ekipleri, marketlerde denetim yaptı.

Zabıta ekipleri, marketlerde gıda ürünleri başta olmak üzere çeşitli tüketim malzemelerine yönelik kontrollerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, ilçenin çeşitli mahallelerinde yer alan temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketleri denetlemeye devam ettiğini söyledi.

Özellikle fahiş fiyatlar konusunda vatandaşların taleplerini dinlediklerini ifade eden Yüksel, denetimlerde ürünlerin gramajı, fiyatı, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluğunun incelendiğini dile getirdi.



Yüksel, şunları kaydetti:

"Zabıta ekiplerimiz denetimlerini sıklaştırdı. Ekiplerimiz iş yerinin genel temizliği, hijyen kuralları tedbirleri ile başta gıda ürünleri olmak üzere ürünlerin fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri, ürünlerin raf fiyatları ile kasa fiyatlarını da kontrol ediyor. Tutarsızlık tespit edilmesi durumunda gereken yaptırımlar uygulanıyor."

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