Çorlu'da otomobillerinde ruhsatsız silah ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde otomobillerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 sürücü gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.



Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Ç.N'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ekipler, Çobançeşme Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada da ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Sürücü H.A. gözaltına alındı.









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