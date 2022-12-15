Tekirdağ'da şehit bekçi Koşal'ın ismi polis botuna verildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, ihbar üzerine kavgaya müdahaleye giden ve uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan bekçi Gökçen Koşal'ın adı, İl Emniyet Müdürlüğünce kullanılacak bota verildi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Başsavcı Soner Gül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, yat limanında düzenlenen törende, şehit bekçinin annesi Kamile, babası Hüseyin ve kardeşi Hamdiye Gökçe Koşal ile bir süre sohbet etti.

Yıldırım, törende Koşal'ın ve botun fotoğrafının bulunduğu tabloyu şehidin ailesine hediye etti.

Oğlunun fotoğrafını görünce duygulanan anne Kamile Koşal, gözyaşı döktü.

Karadeniz Mahallesi TOKİ konutlarında, 14 Temmuz 2021'de, kavga ihbarı üzerine bölgeye bekçiler sevk edilmiş, olay yerine giden bekçiler Gökçen Koşal (31) ile Fırat Doğan, N.S'nin silahlı saldırısına uğramıştı.

Yaralanan bekçiler hastaneye kaldırılmış; Koşal, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. N.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Fırat Doğan da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.



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