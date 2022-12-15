Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar ve Veliköy mahallelerinde belirlenen 4 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda 468 gram metamfetamin, bir miktar bonzai, tabanca, 29 tabanca fişeği, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1600 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.A, L.B, K.S. ve V.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A. ve L.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.