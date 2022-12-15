TBB Başkanı Sağkan, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İmamoğlu hakkındaki kararını eleştirdi

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararına ilişkin, "Yargının bu kararın hesabını veremeyeceğine inananlardanım." dedi.

Sağkan, Tekirdağ Barosunda düzenlenen basın toplantısında, İmamoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararını değerlendirdi.



İstinafın kararından sonra, o kararın içeriğine göre Yargıtaya taşınmasının mümkün olduğunu belirten Sağkan, "İstinaf süreci kısaltılabilir mi? Çok zor bir sorun değil. Olağan bir hukuk düzeninde konuşuyor olsak 'kısaltılamaz' demem gerekiyor ancak Türkiye'de bu tür yargılamalarda dönem dönem istinafın rutin karar verme sürecinin önüne geçilerek işlemler yapıldığını görebiliyoruz. Haliyle buna ilişkin bir müdahale gelebilir mi? Evet daha önce örneklerine şahit olduk, gelebilir. Daha kısa sürede bir karar çıkabilir mi? Evet daha önce örneklerine şahit olduk, çıkabilir." diye konuştu.



Kullanılan ifadeden dolayı seçilmiş kişinin seçilemez hale gelmesi veya mevcut bulunduğu koltuğu kaybetmesinin ancak çok somut, net, herkesin üzerinde mutabık kaldığı delillerle açık şekilde ortaya konulmasıyla mümkün olabileceğini anlatan Sağkan, şunları kaydetti:

"Yargının bakacağı şey aldığı kararların gerçekten hukuka uygun olup hesap verilebilir olup olmadığıdır. Maalesef dün akşam itibarıyla alınan bu kararda ben yargının bu kararın hesabını veremeyeceğine inananlardanım. Bir hukukçu olarak bunu somut dosyadaki delillerle değerlendirerek ifade edebiliyorum."

Basın toplantısına Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün ve avukatlar da katıldı.

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