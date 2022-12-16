Tekirdağ'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın hasara neden oldu

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TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ-Malkara kara yolu Çimendere Mahallesi yakınlarında S.G. idaresindeki 34 ACS 682 plakalı minibüsün motor kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Seyir halindeki aracı yol kenarına çeken sürücü, minibüste bulunan yolcuları indirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

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