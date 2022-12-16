Tekirdağ'da 8 atıl okul binası köy yaşam merkezi olarak hizmet veriyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da köy yaşam merkezine dönüştürülen eski okul binalarında açılan kurslara katılan mahallelilere, dikiş, ilk yardım, seracılık, okuma yazma ve bağ budama kursları veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca, kullanılmayan köy okulu binalarının işlevsel hale getirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında Tekirdağ'da 8 mahallede köy yaşam merkezi kuruldu.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde köy yaşam merkezlerinde açılan dikiş, ilk yardım, seracılık, okuma yazma ve bağ budama kursları devam ediyor.

İhtiyaç durumuna göre açılan kurslarla, kursiyerlerin yeni bilgiler edinmesi ve bu bilgilerini günlük hayatlarında kullanabilmesi amaçlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, AA muhabirine, Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı ve Şarköy ilçelerinde 8 köy yaşam merkezi bulunduğunu söyledi.

Köy yaşam merkezlerinden hem öğrencilerin hem de ailelerin faydalandığını anlatan Ulusan, "Köy yaşam merkezlerimizde halk eğitim merkezlerimiz üzerinden köydeki vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda başta tarım ve hayvancılık olmak üzere tüm alanlarda kurslar açılabiliyor. Yediden yetmişe tüm vatandaşlarımız bu kurslara katılıyor. Bir taraftan da öğrencilerin köyde okula erişimleri sağlanmış oluyor." dedi.

Ulusan, 2023 yılı sonuna kadar atıl durumdaki okulları yaşam merkezine dönüştürerek, talebe göre kurslar açmayı hedeflediklerini dile getirdi.

- Çocukken eğitim gördüğü okulda dikiş kursuna katıldı

Muratlı ilçesi Kırkkepenekli Mahallesi'ndeki köy yaşam merkezinde dikiş kursuna katılan 65 yaşındaki Nursel Kaplan da çocukken okudukları okulda dikiş öğrenmenin keyif verici olduğunu söyledi.

Kaplan, okulların köy yaşam merkezi olarak faaliyete geçirilmesinin faydalı olduğunu vurgulayarak, "Üstümüze başımıza, arkadaşımız, eşimiz, dostumuz için dikiş dikiyoruz. Parasıyla diktiğimiz de oluyor. Bizim için çok iyi oldu. Komşu gezmektense burada bir şeyler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Seval Bıçaklı ise kursta zamanın çok keyifli geçtiğini belirterek, "Ben geçen sene oğlumu okula ilçeye götürüyordum. Her gün en az dört kere ilçeye gidip geliyordum. Okulların açılması bizim açımızdan da çok iyi oldu. İki çocuğum da burada eğitim görüyor. Ben de onlar okuldayken kendi zamanımı dikiş kursunda değerlendiriyorum." dedi.

Kursiyerlerden 67 yaşındaki Vildan Cinoğlu da evde zaman geçirmek yerine kursta bir şeyler üreterek hem zamanını verimli geçirdiğini hem de evine maddi destek sağladığını ifade etti.

Seracılık kursuna katılan 62 yaşındaki Nebi Arda ise öğrenci olarak okuduğu okulda şimdi bilinçli tarım uygulamalarını öğrendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Atıl durumdaki okulumuzu canlandırdık. Önce biçki dikiş kursu olarak açıldı. Üretmek için şimdi seracılık kursumuz oluyor. Seracılık kursumuzdan sonra ilk yardım eğitimi verilmeye başlandı. İlk yardım kurslarına da gidiyoruz. Şu anda bir vatandaş, bir köylü olarak bilinçli olmaya çalışıyoruz."

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