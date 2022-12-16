Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

En güzel ve anlamlı Cuma mesajları...

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda şüpheliler T.K, A.K, Y.K, E.C, G.G, U.Ç. ve Ş.T. gözaltına alındı.



Süleymanpaşa ilçesindeki bazı adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 51 gram eroin, 90 uyuşturucu hap, 13 gram metamfetamin, 5 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 125 lira ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.