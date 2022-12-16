Tekirdağ'da 6 hırsızlık zanlısı 2 bin 788 saatlik görüntü izlenerek yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da otomobil ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, son iki haftada Süleymanpaşa, Ergene ve Çorlu ilçelerinde 2 otomobil ve iş yerlerinden çeşitli malzemeler çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda oluşturulan özel ekip, hırsızlıkların yaşandığı yerlerdeki 323 güvenlik kamerasındaki 2 bin 788 saatlik görüntüyü izledi.

Ekipler, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi üzerine düzenlediği operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.C, O.K, A.E, E.D. ve T.Y. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüpheli E.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





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