Tekirdağ'da 6 hırsızlık zanlısı 2 bin 788 saatlik görüntü izlenerek yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da otomobil ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, son iki haftada Süleymanpaşa, Ergene ve Çorlu ilçelerinde 2 otomobil ve iş yerlerinden çeşitli malzemeler çalınması üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda oluşturulan özel ekip, hırsızlıkların yaşandığı yerlerdeki 323 güvenlik kamerasındaki 2 bin 788 saatlik görüntüyü izledi.
Ekipler, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi üzerine düzenlediği operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.C, O.K, A.E, E.D. ve T.Y. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüpheli E.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.