Tekirdağ'da kamyon kasasındaki su deposunun çarptığı üst geçitte hasar oluştu

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki kamyonun kasasında bulunan su deposunun çarptığı üst geçitte hasar meydana geldi.

Çerkezköy'den Çorlu istikametine seyir halindeki Hasan K'nin kullandığı 16 TA 170 plakalı kamyonun kasasında bulunan iki su deposundan biri, Veliköy mevkisindeki Şehit Polis Memuru Sabahattin Ergin Üst Geçidi'ne çarptı.

Kaza nedeniyle parçalanan deponun parçaları yola savruldu, üst geçitte hasar oluştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Jandarmanın çevrede güvenlik tedbiri almasının ardından ekipler yoldaki depo parçalarını uygun bir noktaya taşıdı.

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