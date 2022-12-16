Tekirdağ ve Kırklareli'nde 15 bin 409 litre etil alkol ele geçirildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ ve Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 15 bin 409 litre etil alkol ele geçirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki üretiminin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Tekirdağ ve Kırklareli'nde belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 15 bin 409 litre etil alkol, 3 bin sahte etiket, 829 alkol kiti, 647 litre alkol aroması, 160 kilogram anason tohumu ve 11 metal kazan ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.