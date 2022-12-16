Tekirdağ'da evde 1 kilo 175 gram esrar ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde evde 1 kilo 175 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Yeniköy Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen E.Ç'nin evinde yaptığı aramada, 1 kilo 175 gram esrar, 20 gram kenevir tohumu, 10 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.









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