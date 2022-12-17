Tekirdağ'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Çerkezköy'den Çorlu istikametine seyir halindeki Yusuf Emin D'nin kullandığı 35 DED 24 plakalı otomobil, Kızılpınar Mahallesi'ndeki kavşakta kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kaza nedeniyle savrulan otomobil ile aynı istikamette seyreden Selçuk B. idaresindeki 59 AEZ 959 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Sultan Murat A. ve hafif ticari araçtaki Süleyman B. ve Ferhat D. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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