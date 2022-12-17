Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı'nda hedef, ligi ilk beşte bitirmek

TEKİRDAĞ (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Tekirdağ Süleymanpaşa'nın kulüp başkanı Mülahim Kuru, ligin ilk yarısını yedinci bitirdiklerini, ikinci devre ilk beş içinde yer almak istediklerini söyledi.

Kuru, AA muhabirine, takımın ligin son haftalarında güzel maçlar çıkardığını ifade etti.

Sezon başında güzel bir takım kurduklarını, geçen seneki takımdan sadece 3-4 oyuncunun kaldığını anlatan Kuru, "Onun dışındakilerin hepsi yeni transfer. Ligin ilk haftasındaki maçlarda bu yeni oyuncuların birbirleriyle kaynaşması biraz zordu. Bir de fikstür dezavantajı vardı. Daha ilk haftalardaki maçlarımızı ligde şampiyon olmuş takımlarla yaptık. Bu maçlar da olumsuzdu bizim için. Bu olumsuzluklara rağmen şu anda 6 puanla ligin ilk yarısını yedinci bitirdik." dedi.

Kuru, sezonu beşinci sırada bitirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

İkinci yarı güçlü takımlarla kendi sahalarında oynayacaklarını, bu maçlardan puan alma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu belirten Kuru, "Sezonun sonunda da beşinci veya altıncı olma hedefimiz var. Beşinci olursak Avrupa'da oynama şansımız olacak. İnşallah bu sene beşinci olarak bitirip Avrupa'da bir birkaç maç oynarız. Trakya'mızın, Tekirdağ'ımızın sesini Avrupa'da duyururuz." diye konuştu.

Avrupa'da ilk sezon için çok büyük hedefleri olmadığını vurgulayan Kuru, şunları kaydetti:

"Öncelikle Avrupa'ya gidelim, birkaç maç yapalım, tecrübe kazanalım. Önümüzdeki yıl hedefimizi biraz daha yukarı diktik. Bundan 3 sene önce hentbol denildiğinde kimse Tekirdağ'a gelmek istemiyordu. Şu anda Süper Lig'de oynayan 10 takım var. Şimdi oyuncuların yarısından çoğu ya şampiyon olacak takımı ya da Tekirdağ'ı tercih etmek istiyor. Tekirdağ, Süper Lig'de tercih edilen ikinci takım diyebiliriz. Yani her yönüyle güzel bir atmosfer var. Çok güzel bir takımımız var. Abla kardeş olarak çalışıyorlar. Tam takım haline geldiler. Bunu bütün Türkiye görüyor ve biliyor."





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