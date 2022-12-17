Tekirdağ'da muhtarlık ve iş yerinden hırsızlık yapan 4 zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da muhtarlık ve bazı iş yerlerinden televizyon, bilgisayar ve kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Murat ilçesi Müsellim Mahalle Muhtarlığı'ndan bilgisayar, Süleymanpaşa ilçesi Husunlu Mahallesi'nde kahvehaneden televizyon, Velimeşe Mahallesi'nde iş yerinden kablo çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, çalışma sonucu şüphelilerin E.B, T.Y, B.P. ve Ş.Ç. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bu kişilerden ele geçirilen bazı çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.