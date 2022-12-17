Tekirdağ'da otomobilin yedek lastiğinde 6 kilogram kokain ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da otomobilin yedek lastiğine sakladıkları 6 kilogram kokain ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Ekipler, arama yaptıkları aracın yedek lastiğinin içerisinde 6 kilogram kokain ele geçirdi.

Otomobildeki İ.E.K. ve Y.C.K. gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.



Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı.

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