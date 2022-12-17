Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ve tabanca bulunan zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ve tabanca ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesi ve suça karışanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu çerçevede ilçenin Yeniköy Mahallesi'nde oturan şüpheli E.Ç'nin evinde arama yaptı.
Aramada, 1 kilo 175 gram esrar, 20 gram kenevir tohumu, 10 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadesi alınan zanlının, daha sonra çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanması kararlaştırıldı.